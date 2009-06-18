Водія “Лексусу”, який на 1,5 години заблокував центр Києва, оштрафують

Водія автомобіля “Лексус”, який 16 червня у Києві, на Майдані Незалежності, на 1,5 години заблокував рух транспорту, оштрафують на 255 грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішній справ в м. Києві.

За інформацією столичної Державтоінспекції, співробітники ДАІ Шевченківського району склали протокол про правопорушення у присутності водія автомобіля Lexus LX470 (джип). Згідно з протоколом, водія, який виявився безробітним киянином, оштрафують на 255 грн. за порушення правил дорожнього руху, зокрема, за паркування в зоні дії знаку “Зупинка заборонена”.

Як наголосили в ДАІ, без присутності водія автомашини, співробітники Державтоінспекції не могли вживати будь-яких заходів, які виходили за межі їхніх повноважень.

Співрозмовник агентства не виключив, що у зв’язку із тривалою затримкою роботи громадського транспорту, КП “Київпастранс”, у свою чергу, може висунути винуватцю свої претензії у встановленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня о 15:30 сталася затримка руху тролейбусних маршрутів № 16 та № 18 внаслідок несанкціонованого паркування автомобіля «Лексус» на Майдані Незалежності.

Працівникам КП «Київпастранс» та ДАІ Головного управління МВС України в місті Києві, які оперативно виїхали на місце події, не вдалося відновити рух тролейбусів, оскільки водія приватного автомобіля не було поблизу транспортного засобу. О 16:55 пасажири самотужки переставили легковий автомобіль, після чого рух тролейбусів було відновлено.

Як зазначали у комунальному підприємстві, ”невиправдані дії водія приватного автомобіля призвели до зриву пасажирських перевезень з 15:30 до 16:55 на ділянці «Станція метро «Лук’янівська» – Майдан Незалежності» та завдали суттєвих матеріальних збитків підприємству”.