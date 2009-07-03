Заступника мера Бердянська затримали за здирництво

Заступник міського голови Бердянська затриманий за здирництво 80 тис. дол. у складі організованої злочинної групи.

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв`язків Запорізького главку міліції, гроші вимагались у місцевого підприємця як плату за вирішення питання про видачу дозволу на демонтаж 2 об`єктів будівництва на Бердянській косі і отримання прав на 2 га землі, на яких ці об`єкти встановлені.

"Як встановили співробітники УБОЗ, в Бердянський міськвиконком звернувся місцевий підприємець, якому потрібні були дозволи на знесення об`єктів будівництва та отримання 2 га землі на Бердянській косі. На прийомі в заступника мера останній прозоро натякнув, що рішення цих питань обійдеться в певну суму і запропонував передати йому гроші через посередника - власника консалтингової фірми", - повідомили в ЦГЗ.

Після передачі коштів хабарники були затримані співробітниками УБОЗ і спецпідрозділом "Сокіл".

"При цьому посередник активно чинив опір і навіть намагався збити міліціонерів, перебуваючи за кермом свого автомобіля", - повідомили в ЦГЗ, зазначивши, що на даний момент матеріали, зібрані УБОЗ, передані в прокуратуру, органами якої стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - "отримання хабара, сполучене із здирнитвом". Ця стаття КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.