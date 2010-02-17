Міліція веде роз’яснювальну роботу щодо паління та вживання пива

Працівники органів внутрішніх справ прийняли до виконання вимоги закону, яким громадянам обмежуються місця для паління та вживання пива і слабоалкогольної напоїв.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, наразі міліція проводить серед громадян роз‘яснювальну роботу щодо особливостей та практики застосування цього законодавчого акта. Водночас працівники органів внутрішніх справ поряд з попередженням фактів розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у скверах, парках та в інших заборонених місцях, також будуть звертати увагу на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку, а до злісних правопорушників уживати заходи відповідно до чинного законодавства, які передбачають попередження, штраф або виправні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого цього року набрав чинності Закон України ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, який прийнято Верховною Радою України 21 січня 2010 року (за прийняття Закону проголосувало 359 народних депутатів). Основною метою цього законодавчого акту є стимулювання здорового способу життя, підвищення культури споживання слабоалкогольних напоїв.