Директор ”Артеку” хоче покарати осіб, які дискредитували дитячий центр
Генеральний директор Міжнародного дитячого центру ”Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявляє про намір покарати через суди осіб, які торік зробили спробу заплямувати репутацію дитячої оздоровниці, втягнувши її у скандал про розбещення неповнолітніх.
Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.
”Безумовно, позови до суду будуть, вони вже є... Я буду наполягати на тому, щоб винні, які виносили це не перевіряючи, були покарані... Що стосується політиків, це питання я буду доводити до кінця. Якщо треба - звільнюсь з посади і буду доводити справу в судах, через ЗМІ... Буду розповідати з документами, іменами, як це все робилося”, - сказав Б.НОВОЖИЛОВ, додавши, що також має намір поінформувати і про спроби ”пограбування ”Артеку”.
Крім того, директор “Артеку” зазначив, що в рамках розслідування справи про розбещення дітей в Криму він пройшов усі експертизи, в тому числі перевірку на ”детекторі брехні”, і тепер у слідства до нього питань немає.
Водночас, звертаючись до ЗМІ, Б.НОВОЖИЛОВ закликав їх укласти ”мирову угоду” і забути про минулорічний скандал, більше висвітлювати роботу ”Артеку”, насамперед під час святкування 16 червня 85-річчя з дня його заснування.
”Я вважаю, що на сьогоднішній день немає сенсу робити судові процеси до ЗМІ - це буде ще брудніше. Я запрошую всіх, хто хоче підписати мирову угоду з ”Артеком”. Я також відмовлюсь від будь-яких позовів до ЗМІ. Це, думаю, стане прикладом для вирішення багатьох інших спорів”, - сказав гендиректор ”Артеку”, висловивши сподівання, що завдяки цьому до суспільства буде донесено об’єктивну інформацію про реальний стан справ в ”Артеку”.
Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.
Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.