Президент Віктор Янукович не підпише закон про мирні зібрання, поки в ньому не буде гарантій свободи таких зібрань.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі ТРК "Україна".

"Цей законопроект був поданий Юлією Тимошенко, і президент не підпише цей закон доти, доки в нього не будуть внесені ті правки, які буду гарантувати людям свободу зібрань", - зазначила вона.

"Я вважаю, що люди не повинні чекати, коли вони вважають, що вони повинні вийти на протест. Вони повинні за годину подати заявку і мати гарантії, що їм дозволять ці протести", - сказала Герман.

У свою чергу присутній в студії БЮТівець Сергій Соболєв заявив, що його політична сила не підтримає цей законопроект, поки в ньому не будуть враховані пропозиції блоку.