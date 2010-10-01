У міліції три версії нападу на учасників фестивалю «Гайдамака.UA»

Міліція розглядає три версії мотивів нападу на учасників фестивалю «Гайдамака.UA» в Ірпені Київської області увечері 26 вересня.



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ.



Він зазначив, що особи нападаючих встановлено, порушено кримінальну справу і проводиться розслідування.



За словами міністра, міліція відпрацьовує три версії скоєння цього злочину.

Перша з них – це те, «що ті, кому не подобається цей фестиваль, такі сили або групи людей, вирішили влаштувати цю провокацію», - сказав А.МОГИЛЬОВ.



Друга версія, за словами А.МОГИЛЬОВА, полягає в тому, що, «враховуючи те, що фестиваль не викликав великий ажіотаж у самому Ірпені, люди, причетні до його проведення, вирішили спровокувати конфлікт, щоб привернути до нього загальний інтерес».



Третя версія, яку відпрацьовує міліція, за словами міністра, полягає в тому, що «група людей випила, їх випровадили з території фестивалю, вони допили далі й потім пішли розбиратися».



Міністр додав, що всі ці версії мають право на життя, і говорити про те, яка з них основна, поки що рано.



Як повідомлялося, за інформацією “Української правди”, під час проведення фестивалю повстанської і патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” група з 15 чоловік з бітами напала на охорону і організаторів фестивалю. Двоє співробітників міліції, які перебували безпосередньо на фестивалі у формі, не втрутилися в ситуацію.



За словами організаторів фестивалю, їхнє звернення до міліції Ірпеня за телефоном 102 було проігноровано, незважаючи на те, що серед гостей фестивалю були потерпілі.



За повідомленням Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, особи, які намагалися перешкодити проведенню фестивалю, завдали тілесних ушкоджень співробітникам міліції та співробітникові приватної охоронної структури.



Фестиваль повстанської і патріотичної пісні ”Гайдамаки.UA” проводився 24-26 вересня в парку Перемоги в Ірпені. Головою оргкомітету і головним режисером фестивалю є народний депутат від НУ-НС Олесь ДОНІЙ.