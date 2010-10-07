Суспільство інформуватимуть про надзвичайну подію протягом години

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ зобов’язав керівників регіональних відділів зв’язків з громадськістю протягом години після надзвичайної події інформувати про неї суспільство через відомчий інтернет-сайт.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, таке доручення А.МОГИЛЬОВ дав сьогодні керівникам обласних відділів зв`язків із громадськістю МВС на нараді з ними у Києві.

”Якщо в регіоні сталась навіть незначна надзвичайна подія, то інформація про неї вже упродовж години повинна бути на відомчому сайті”, - наголосив він.

За словами А.МОГИЛЬОВА, будь-яке зволікання у наданні інформації, ”грає саме проти працівників міліції”, адже через замовчування, події обростають чутками, унаслідок цього інформація про них подається викривлено.