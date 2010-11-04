Органи юстиції України та Македонії уклали угоду

Україна та Республіка Македонія підписали міжвідомчу угоду про співробітництво національних органів юстиції. Підписання відбулося в рамках офіційного візиту в Україну Прем’єр-міністра Республіки Македонія Ніколи Груєвскі, що триває 2-4 листопада 2010 року.

З української сторони угоду підписав Міністр юстиції України Олександр Лавринович. З македонської - Віце-прем’єр-міністр Республіки Македонія Владімір Пешевскі.

Як зазначив за підсумками підписання Міністр юстиції України, угода про співробітництво між мін’юстами укладена з метою поглиблення міжнародного та регіонального співробітництва двох країн.

Зокрема, сторони домовилися здійснювати співробітництво та обмінюватися досвідом щодо розвитку національних правових систем відповідно до права ЄС. Передбачається обмін правовими документами, обмін інформацією щодо законопроектів та інших нормативно-правових актів.

Угода передбачає співробітництво у таких напрямах як запобігання корупції, модернізація пенітенціарної системи, підвищення кваліфікаційного рівня кадрового складу органів юстиції.

Угода сприятиме виконанню міжнародних правових договорів України, які діють у відносинах між Україною та Республікою Македонія. Зокрема, Міністерство юстиції України забезпечує виконання 12-ти міжнародних договорів, які діють у відносинах двох держав - Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, Європейської конвенції про видачу правопорушників, Конвенції про передачу засуджених осіб, Конвенції про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.

Міністр юстиції повідомив, що угода про співробітництво національних органів юстиції набрала чинності з дати її підписання.