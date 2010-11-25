Порушено справу проти екс-кандидата в мери Херсона

Херсонська прокуратура порушила кримінальну справу проти колишнього кандидата в мери Херсона Сергія КИРИЧЕНКА і взяла з нього підписку про невиїзд.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

За його словами, відповідна санкція до С.КИРИЧЕНКА 22 листопада була застосована слідчим міської прокуратури.

При цьому він уточнив, що С.КИРИЧЕНКО, який з 16 жовтня перебував у розшуку, 22 листопада самостійно з`явився до суду, де відкинув звинувачення на свою адресу і подав скаргу на порушену прокуратурою справу за ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

”Слідчі заходи щодо справи, ймовірно, поновляться наприкінці поточного тижня”, - сказав Ф.САМОЙЛЕНКО.

З суду С.КИРИЧЕНКА було доставлено міліцією до прокуратури, де слідчий застосував до нього запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Кримінальна справа проти С.КИРИЧЕНКА була порушена прокуратурою за численні публікації в газеті ”Вік” (рос. – “Вик”) і радіопередачі на однойменній радіостаніції, які розпалюють, за версією слідства, міжнаціональну ворожнечу.

Довідка УНІАН. С.КИРИЧЕНКО у 1994-2002 роках був народним депутатом України. У 2006 – 2010 рр. очолював фракцію Блоку Сергія Кириченка ”Громадський контроль” у міськраді Херсона. На минулих виборах балотувався в мери Херсона від Республіканської християнської партії.