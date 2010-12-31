Службовців управління юстиції викрито у підробці документів

У Сумській області викрили службових осіб районного управління юстиції, які підробили акти про відсутність у селянсько-фермерському господарстві майна, яке підлягає опису та арешту, що призвело до підриву авторитету органів державної влади.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) Кримінального кодексу України.