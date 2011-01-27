В ДАІ думають як покарати інспектора за неповагу до мови

За демонстрацію неповаги до державної мови при виконанні посадових обов`язків інспектор Одеського міського управління Державної автомобільної інспекції старший сержант Олександр ШВЕЦЬ може бути позбавлений займаної службової посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на екстреному брифінгу заявив начальник Одеського міського відділу ДАІ Віктор КУЗНЄЦОВ.

Він уточнив, що зараз в Управлінні ДАІ «ведеться службове розслідування, за результатами якого інспектора притягнуть до відповідальності».

«Розслідування буде завершено упродовж трьох днів», - додав В. КУЗНЄЦОВ.

За його словами, такі висловлювання на адресу державної мови неприпустимі «не тільки для інспектора, а й для будь-якого громадянина». «У залежності від результатів розслідування інспекторові О.ШВЕЦЮ буде оголошено дисциплінарне стягнення - від зауваження до звільнення з органів», - резюмував начальник Одеського міського ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Одесі інспектор ДАІ при виконанні своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: ”Не понимаю телячью мову”.