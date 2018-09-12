Російський суд скасував вирок маніяку-перевертню за вбивство 19 жінок

Слідство вважає, що чоловік по-звірячому вбив і розчленував 19 жінок. Вбивства Чуплинский здійснював в гаданий період з 1998 по 2005 рік, коли служив в МВС в Новосибірську, – полював на секс-працівниць.

Колегія Верховного суду Росії 11 вересня скасувала довічне ув'язнення колишньому новосибірському міліціонеру Євгену Чуплинському, засудженому за вбивство 19 жінок.

Верховний суд вирішив, що при винесенні вироку не була врахована норма про термін давності, так як деякі вбивства відбулися в 1990-х чи на початку 2000-х років, пише "Настоящее время".

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При цьому вердикт присяжних, які визнали його винним, залишили в силі. Тепер Новосибірський обласний суд повинен розглянути справу Чуплинского знову. До довічного ув'язнення його засудили 6 березня. В кінці лютого суд присяжних визнав Чуплинського винним.

Слідство вважає, що чоловік по-звірячому вбив і розчленував 19 жінок. Вбивства Чуплинський здійснював в згаданий період з 1998 по 2005 рік, коли служив в МВС в Новосибірську, – полював на секс-працівниць.

За даними слідчих, він користувався інтимними послугами убитих, яким було від 18 до 31 року, а потім вбивав їх. Слідство вважає, що декого з жертв він знав і підтримував з ними відносини – збирав оперативну інформацію.

Вже на пенсії колишній співробітник МВС став підробляти приватним візництвом. З жертвами знайомився зазвичай на "п'яній дорозі" – в районі, де зазвичай можна знайти робітниць секс-індустрії. На своїй машині він привозив жінок у безлюдне місце і після інтимної близькості вбивав. А тіло розчленовував і розкидав останки по узбіччях доріг і звалищах.