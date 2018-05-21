Влада Амстердаму вирішила залишити туристів без популярних розваг і подобової оренди квартир

Такі заходи міська влада пояснила зростаючим невдоволенням місцевих жителів зайвими туристичними активностями в центральних районах і труднощами з довгостроковою орендою квартир.

Міська влада одного з найпопулярніших європейських туристичних міст - Амстердаму - вирішила заборонити ряд популярних розваг і подобову оренду квартир у центральних районах міста.

Про такі заходи домовилася коаліція з чотирьох політичних партій, які проводять переговори про формування нового міського уряду, повідомляє Independent. Таким чином міська влада хоче повернути місту втрачений «баланс» між масовим туризмом і звичним життям міста.

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Зокрема, міська влада має намір заборонити такі популярні серед туристів розваги, як пивні велосипеди, сігвеї і алкотури на теплоходах. Також планується заборонити круїзним лайнерам пришвартуватися в центрі міста і короткострокову оренду квартир через популярний сервіс Airbnb в найбільш жвавих районах міста.

Крім того, планується підняти туристичний податок у місті з 4-6 відсотків до 7 відсотків, за рахунок чого планується виручити додаткові 105 млн дол. на рік до 2022 року.

«Ми повинні забезпечити, щоб місто залишалося придатним для життя усіх жителів. Це тема, яка дійсно важлива для жителів, які відчувають себе під атакою через зростаючий натовп туристів, частково через Airbnb і незаконні готелі», - коментують своє рішення представники міської влади.

І додають, що наразі отримують все більше скарг від місцевих жителів на те, «що вони не знають своїх сусідів і звичну культуру в центрі міста», а тому в даному випадку «мова йде про баланс». Крім того, городяни зіткнулися з нестачею житла для довгострокової оренди, особливо в центральних районах міста, оскільки все більше квартир тут переорієнтуються на туристичну оренду.

Варто зазначити, що влада Амстердаму оголосила про таке рішення через місяць після того, як перевізник Eurostar оголосив про пряме залізничне сполучення з Лондона в Амстердам.

Тим часом Амстердам, як і раніше,є одним з найбільш популярних напрямків на Airbnb, а кількість туристів, що відвідують столицю Нідерландів, регулярно зростає.

При цьому Амстердам виявився не першим популярним європейським містом, де вирішили боротися з масовим туризмом. Так, наприклад, раніше Венеція зайнялася регулюванням переміщення туристів по місту, а Барселона взагалі заборонила відкривати нові готелі.