На Землю насувається магнітна буря

Чергова магнітна буря накриє Землю 18 березня.

18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.

У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів. "Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею", - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.

Як повідомляв УНІАН, вчені заявили про можливий швидкий переворот магнітних полюсів Землі.