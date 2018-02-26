На Землю насувається магнітна буря

16:15, 26 лютого 2018
Наука та IT
2596 0
Хроніка Подій

Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.

tesis.lebedev.ru

У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів. "Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею", - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.

Як повідомляв УНІАН, вчені заявили про можливий швидкий переворот магнітних полюсів Землі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #магнітна буря#магнітна буря на Землі