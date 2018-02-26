На Землю насувається магнітна буря
16:15, 26 лютого 2018Наука та IT
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Чергова магнітна буря накриє Землю 18 березня.
Обурена геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня / The Event Chronicle
18 березня Землю накриє магнітна буря. Також неспокійна геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.
Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.
До цього періоду, як випливає з графіка активності, магнітосфера з кінця лютого до середини березня буде спокійною.
Графік активності / tesis.lebedev.ru
У такі дні медики радять пити більше рідини і берегти себе від небезпечних продуктів. "Намагайтеся в такі дні висипатися. Не перевантажуйте організм надлишком кавою, алкоголем, важкою їжею", - радить лікар-терапевт Вікторія Форосенко.
Як повідомляв УНІАН, вчені заявили про можливий швидкий переворот магнітних полюсів Землі.
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