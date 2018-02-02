Прощавай, сучасне життя: зміна магнітних полюсів Землі може призвести до катастрофи - вчені

За останні 200 років магнітне поле планети ослабло на 15 відсотків, що може бути ознакою швидкої геомагнітної інверсії.

Вчені заявили про можливий швидкий переворот магнітних полюсів Землі, а також наступних за цим катаклізмах. Геофізик Деніел Бейкер з Колорадського університету в Боулдері (США) виклав свою гіпотезу в журналі Undark Magazine. Читайте такожНа оберненій до Землі стороні Сонця зникли плями - вчені На думку вченого, спостереження останніх двохсот років показують, що магнітне поле Землі стало слабшим на 15%. А це, стверджує геофізик — показник швидкої геомагнітної інверсії. Простіше кажучи — магнітні полюси планети почнуть мінятися місцями. У цьому випадку, як зазначив канадський телеканал СВС, «можна буде сказати „прощавай!“ сучасному життю». За словами вчених переворот полюсів, спровокує як мінімум масові збої в роботі електричних систем на всій планеті. Яким може стати максимально вплив на Землю через інверсію плюсів — вчені не хочуть розповідати.

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