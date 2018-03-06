Інвестиції в український IT-сектор в 2017 році зросли більш ніж удвічі – Гройсман
21:19, 06 березня 2018Наука та IT
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За словами прем'єра, інвестиції в IT-сектор України в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли в 2,3 разу.
За словами Гройсмана, інвестиції в український IT-сектор за останні 5 років становили 630 млн дол. / фото УНІАН
Інвестиції в український IT-сектор за останні 5 років становили 630 млн дол., при цьому в 2017 році було інвестовано 265 млн дол.
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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман з посиланням на відповідне дослідження.
За словами прем'єра, інвестиції в IT-сектор України в 2017 році порівняно з 2016 роком зросли в 2,3 разу, при цьому 96% інвестицій у 2017 році становили іноземні інвестиції.
Як повідомляв УНІАН, обсяг венчурних інвестицій в українські стартапи в 2017 році виріс утричі, склавши 300 млн дол.
Українські підприємства в 2017 році збільшили капітальні інвестиції на 22,1% порівняно з 2016 роком - до 412,8 млрд грн.
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