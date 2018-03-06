Майже всі українські виробники молока виступають проти нинішніх порядків держпідтримки тваринництва

80% виробників молока переконані, що при розподілі державних дотацій через регіональні комісії аграріям доведеться зіткнутися з корупцією.

Понад 93% українських виробників молока виступають проти нинішніх механізмів державної підтримки галузі тваринництва у зв'язку з "ручним" розподілом бюджетних коштів через спеціальні регіональні комісії.

Про це повідомив голова Всеукраїнського Аграрного Ради Андрій Дикун, представляючи результати голосування учасників ХІ Молочного конгресу, до якого приєдналися 1200 представників галузі, серед яких 760 виробників 280 провідних молочних ферм України.

Читайте такожБільшу частину дотацій на підтримку агросектору в 2018 році знову отримають найбільші агрохолдинги – експерти

"Сьогодні в цьому залі знаходиться більше половини представників вітчизняного молочного ринку з усіх куточків нашої країни. Тому вибірка репрезентативна. А результати проведеного голосування дають розуміння того, як аграрії оцінюють результати роботи Міністерства аграрної політики та затверджені урядом порядки розподілу дотацій", - зазначив Дикун.

Так, за результатами голосування, 93,2% виробників молока висловилися проти затверджених Кабміном порядків розподілу держпідтримки агропромислового комплексу на 2018 рік. При цьому, на думку 74,03% молочників, ідеальною програмою державної допомоги могла б стати виплата дотації на 1 гривню реалізованої дотаційною продукції. Близько 14,3% виробників чекають на виплату дотації на 1 га, зайнятий під вирощування дотаційних культур.

Між тим, 97,44% виробників відзначили, що вважають за краще автоматичну виплату дотацій, обсяг яких пропорційний виручці - так звану "квазиаккумуляцию ПДВ", але з рядом доробок, які були запропоновані Всеукраїнським Аграрним Радою в середині минулого року. Лише 2,6% учасників конгресу висловилися на підтримку інших видів державної підтримки, розподіл яких здійснюється через регіональні комісії.

Читайте такожУкраїна минулого року майже подвоїла експорт молока - експерт

Згідно з результатами голосування, 80% виробників молока переконані, що при розподілі державних дотацій через регіональні комісії аграріям доведеться зіткнутися з корупцією у вигляді вимагання "відкатів". Близько половини сільгоспвиробників стикалися з подібними випадками в попередні роки. За даними 50% опитаних, розмір "відкатів" при такій практиці склало 20-30%. Трохи менше половини виробників (46,4%) свідчать про "відкати" в розмірі 10%. А 3,6% представникам галузі довелося зіткнутися з вимогою сплатити регіональним комісіям хабара в розмірі 30-40%.

Крім того, близько половини учасників конгресу відзначили, що цього року програми державної підтримки тваринництва неефективні.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектора, яка передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень. З цієї суми 4 мільярда передбачено на підтримку тваринництва, а решта коштів – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва. Група компаній "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером за отримання з бюджету аграрних дотацій. Згідно з даними ГФС, тільки за підсумками трьох кварталів 2017 року "Миронівський хлібопродукт" отримав 1,25 мільярда гривень держпідтримки. Восени 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді і реагуючи на критику з боку народних депутатів, з приводу дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи МХП, пообіцяв обіцяв змінити механізм розподілу дотацію аграріям. Однак поки механізм розподілу дотацій залишається незмінним.