Секс-роботів навчать відмовляти чоловікам після інциденту з безладними зв'язками їхньої колеги

17:52, 12 квітня 2018
Наука та IT
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REUTERS

Приводом для цього став випадок з секс-роботом Самантою, яка постраждала від надмірної уваги чоловічої статі на ярмарку секс-іграшок в Австрії — розпалені чоловіки відірвали Саманті два пальці на одній з рук, що стало приводом для недешевого ремонту.

У той час, коли багато фахівців впевнені, що права для роботів є нісенітницею, ряд юристів і ентузіастів наполягають, що взаємини між секс-роботом і його покупцем повинні здійснюватися на правовій основі, подібно взаємин між секс-працівниками та  клієнтами.

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Теги: #роботи#секс-працівники