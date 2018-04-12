Секс-роботів навчать відмовляти чоловікам після інциденту з безладними зв'язками їхньої колеги

Минулого року в Австрії на ярмарку один з роботів постраждав від любителів машин.

Деякі з розробників секс-роботів задумалися про те, щоб навчити свої вироби відмовляти чоловікам у сексі - і навіть про те, щоб анімовані секс-ляльки отримали права, які б гарантували їм безпечне ставлення з боку покупців, пише vistanews.

Popular sex doll Samantha finally breaks down after a lot of customers heavily massaged... https://t.co/BdBjHpE7rWpic.twitter.com/E4JTWUP81E — Cingey (@FrankTamoufe) September 27, 2017

Приводом для цього став випадок з секс-роботом Самантою, яка постраждала від надмірної уваги чоловічої статі на ярмарку секс-іграшок в Австрії — розпалені чоловіки відірвали Саманті два пальці на одній з рук, що стало приводом для недешевого ремонту.

У той час, коли багато фахівців впевнені, що права для роботів є нісенітницею, ряд юристів і ентузіастів наполягають, що взаємини між секс-роботом і його покупцем повинні здійснюватися на правовій основі, подібно взаємин між секс-працівниками та клієнтами.