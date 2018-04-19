Дипломат США про заборону Telegram: у РФ триває "тренд обмеження свободи вираження думок"

Росія як держава-учасник ОБСЄ повинна дозволити «вільні ЗМІ та свободу вираження поглядів без зайвого втручання уряду», впевнений повірений у справах США при ОБСЄ.

Сполучені Штати Америки «глибоко занепокоєні» через «тривалий тренд обмеження свободи вираження думок» у Росії.

Читайте такожУ Росії після Telegram можуть заблокувати ще й Facebook

Про це заявив повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан у Відні після того, як російська влада заборонила доступ до месенджера Telegram, передає Радіо Свобода.

За його словами, Росія як держава-учасник ОБСЄ повинна дозволити «вільні ЗМІ та свободу вираження поглядів без зайвого втручання уряду».

Він зазначив, що США підтримують заклик представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра переглянути рішення заборонити Telegram.