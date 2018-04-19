У боротьбі з Telegram Роскомнагляд заблокував власну систему

Сервіс наглядового відомства міг потрапити під обмеження разом з IP-адресами, які блокують у спробі заборонити Telegram.

Роскомнагляд заблокував власну систему "Ревізор", з допомогою якої відомство стежить, чи блокуються заборонені у Росії сайти.

Як передає Радіо Свобода, імовірно, це відбулося через боротьбу з месенджером Telegram.

Про можливе блокування "Ревізора" стало відомо вранці 18 квітня. Роскомнагляд попросив інтернет-провайдерів перезавантажити систему. Сервіс наглядового відомства міг потрапити під обмеження разом з IP-адресами, які блокують у спробі заборонити Telegram.

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Вдень 18 квітня Роскомнагляд заявив, що система "Ревізор" працює в штатному режимі.

Всього Роскомнагляд у боротьбі з месенджером Telegram заблокував понад 16 мільйонів IP-адрес американських компаній Amazon і Google. Через це постраждали сотні онлайн-сервісів, в їх числі інтернет-магазини, кур'єрські служби, хмарні сховища, онлайн-ігри, сервіси компанії Microsoft, сервіси онлайн-замовлення таксі, месенджер Viber, а також російська соцмережа "Однокласники". При цьому сам Telegram продовжує працювати.

Telegram блокують в Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів. Засновник месенджера Павло Дуров оголосив про початок кампанії "Цифровий Опір".

Роскомнагляд, у свою чергу, заявив про можливе блокування в Росії соціальної мережі Facebook.