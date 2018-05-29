З 2019 року всі випущені моделі iPhone матимуть OLED-екрани - ЗМІ

Екрани новинок мають забезпечити більш глибокий чорний колір і більш високий контраст, ніж РК-дисплеї.

Компанія Apple планує використовувати OLED-дисплеї для всіх моделей iPhone, які мають випустити наступного року.

Таких моделей має з'явитися три, пише "Новое время" з посиланням на корейські ЗМІ.

Це означає, що екрани новинок мають забезпечити більш глибокий чорний колір і більш високий контраст, ніж РК-дисплеї. Зокрема, Samsung Galaxy S9, Google Pixel 2 і інші флагманські моделі поставляються з OLED-екранами. iPhone X був першим телефоном від Apple c OLED-екраном.

"Apple вирішила вбудувати OLED в усі нові моделі iPhone в 2019 році. Однак, в разі, якщо телефонів буде більше, ніж три, можна очікувати гаджет з HК-дисплеєм", - повідомляє джерело в Південній Кореї.

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Також наголошується, що всі три смартфона мають отримати систему фронтальних камер TrueDepth і підтримку технології Face ID.

Додамо, що, якщо чутки про нові iPhone виявляться правдою, на виробників традиційних РК-екранів чекають серйозні збитки. Уже на тлі чуток у багатьох виробників знизилася вартість акцій. Наприклад, Japan Display подешевшала на десять відсотків, а Sharp на чотири.

Раніше повідомлялось, що Apple розробляє оновлення для чіпа NFC, яке дозволить використовувати iPhone для розблокування дверей і підтвердження особи. За даними джерела, нова функціональність буде представлена ​​наступного місяця.