Під час шоу дронів у Китаї одночасно злетіли в небо більше тисячі безпілотників (відео)

Світловий перформанс приурочили до важливої дати.

У Китаї під час шоу дронів одночасно злетіли в небо більше тисячі безпілотників.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожПостійний нагляд: у Китаї тестують систему контролю за школярами на уроках

Світловий перформанс приурочили до важливої дати – 1400 років тому Сіань став столицею династії Тан. Сотні дронів на тлі нічного неба утворювали різнокольорові зображення, архітектурні споруди та птахів.

Шоу дронів у Сіані ще у травні потрапило до книги рекордів Гіннеса. Однак тоді у небо злетіли на 26 безпілотників менше.