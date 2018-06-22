Під час шоу дронів у Китаї одночасно злетіли в небо більше тисячі безпілотників (відео)

13:53, 22 червня 2018
Наука та IT
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Світловий перформанс приурочили до важливої дати – 1400 років тому Сіань став столицею династії Тан. Сотні дронів на тлі нічного неба утворювали різнокольорові зображення, архітектурні споруди та птахів.

Шоу дронів у Сіані ще у травні потрапило до книги рекордів Гіннеса. Однак тоді у небо злетіли на 26 безпілотників менше.

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Теги: #Китай#дрон#безпілотник