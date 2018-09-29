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У NASA попередили про астероїд розміром з Біг Бен

21:44, 29 вересня 2018
Наука та IT
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Землян попередили про астероїд розміром з Біг Бен / NASA

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Повідомляється, що точні розміри астероїда невідомі, за попередніми даними його довжина становить від 70 до 160 метрів, він може своїми масштабами перевершувати висоту Біг Бена або колеса огляду в Лондоні.

У NASA розповіли, що астероїд рухається зі швидкістю близько 60 тисяч кілометрів на годину. Він наблизиться на максимально близьку відстань до Землі 3 жовтня. За розрахунками, в цей день астероїд пролетить повз планети на відстані 5,87 млн кілометрів, що складає близько 15 відстаней від Землі до Місяця.

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Теги: #NASA#астероїд