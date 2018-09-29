У NASA попередили про астероїд розміром з Біг Бен

У NASA розповіли, що астероїд рухається зі швидкістю близько 60 тисяч кілометрів на годину.

Фахівці американського космічного агентства NASA попередили про те, що до Землі наближається великий астероїд SP1, повідомляє Daily Express.

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Повідомляється, що точні розміри астероїда невідомі, за попередніми даними його довжина становить від 70 до 160 метрів, він може своїми масштабами перевершувати висоту Біг Бена або колеса огляду в Лондоні.

У NASA розповіли, що астероїд рухається зі швидкістю близько 60 тисяч кілометрів на годину. Він наблизиться на максимально близьку відстань до Землі 3 жовтня. За розрахунками, в цей день астероїд пролетить повз планети на відстані 5,87 млн кілометрів, що складає близько 15 відстаней від Землі до Місяця.