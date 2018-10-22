У нових смартфонах від Google знайшли низку проблем

У Google Pixel 3 і Pixel 3 XL виявилося чимало проблем - камера, динаміки, мікрофон, акумулятор, робота з додатками.

18 жовтня почалися продажі нових флагманських смартфонів Pixel 3 і Pixel 3 XL, які є першими апаратами, повністю спроектованими фахівцями Google.

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Як пише itc.ua, покупці зіткнулися з численними проблемами. Перші власники Pixel 3 і Pixel 3 XL скаржаться на некоректну роботу стандартного додатка камери, який часто сильно пригальмовує, а іноді не зберігає зроблені знімки.

Також користувачі скаржаться на низьку гучність і практично повну відсутність високих частот. Причому більша частина скарг на погану збалансованість звучання припадає саме на старшу модель Pixel 3 XL. Судячи з усього, в роботі нової технології підсилювача з «просунутим алгоритмом захисту динаміків» є певні проблеми, зазначає видання. Крім того, деякі скаржаться на проблеми з відтворенням при підключенні адаптера USB Type-C на 3,5 мм – звук періодично «відвалюється».

Із записом звуку теж є проблеми. Зокрема, користувачі пишуть, що при записуванні звуку під час зйомки відео мікрофон часто спрацьовує некоректно і в результаті виходить «сміття».

Деякі користувачі скаржаться, що смартфони не можуть тримати у фоновому режимі більш як три додатки активними. Інші повідомляють про необхідність постійно запускати додатки заново, а треті скаржаться на закриття додатків у фоні після кожного використання камери. Найбільш ймовірним поясненням можуть бути помилки в роботі поліпшеної системи управління живленням нової ОС Android 9.0 Pie. Мова про розумний алгоритм Adaptive Battery, ця функція аналізує звички користувача та сама закриває програми, які використовують рідко, з метою економії енергії, пише видання.

Акумулятор молодшої моделі Pixel 3 розряджається дуже швидко – деякі пишуть, що заряду ледь вистачає на три години роботи апарату.

З інших проблем, про які повідомили користувачі, можна виділити періодичну мимовільну появу та зникнення нижній панелі інтерфейсу, зависання пристроїв під час налаштування голосового помічника Google Assistant, проблеми з відправкою повідомлень календаря і збої в активації режиму фоторамки за розміщення пристрою на бездротовій зарядці Pixel Stand.

З великою ймовірністю можна стверджувати, що всі ці недоліки найближчим часом будуть виправлені за допомогою оновлень прошивки, резюмує видання.