Google презентувала смартфон Pixel 3, планшет Slate і новий пристрій для дому (фоторепортаж)

У порівнянні з попередніми моделями, у нових смартфонів Pixel став більшим дисплей.

9 жовтня компанія Google на презентації у Нью-Йорку представила свої новинки: смартфони Pixel 3 і Pixel 3 XL, планшет Pixel Slate, домашню станцію Home Hub і бездротовий зарядний пристрій Pixel Stand.

У порівнянні з попередніми моделями, у нових смартфонів Pixel став більшим дисплей (але не такий великий, як у 10-му iPhone). Про це пише ТСН.

Діагональ Pixel 3 становить 5,5 дюймів, Pixel 3 XL - 6,3 дюйма. У "старшого брата" з'явився "чубчик", як у останніх смартфонів Apple.

Телефони оснащені процесором Snapdragon 845, 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 або 128 ГБ постійної пам'яті.

У гаджетів дві фронтальні камери по 8 мегапікселів і одна фронтальна з роздільною здатністю 12,2 мегапікселя.

Для фотографій у Pixel 3 і Pixel 3 XL буде кілька нових функцій. Zoom out дозволить робити якісне селфі без спеціального штатива за рахунок зменшення зображення. Ще одна функція Top Shot вибере найкращий кадр з серії знімків. Гаджет сам прибере змащені фотографії і знімки з людьми, що моргають.

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Ще одна нова функція - новинки Google зможуть відповідати на дзвінки замість господаря. Смартфони розшифрують слова співрозмовника і виведуть їх на екран. Тому, хто телефонує, можна відповісти за допомогою стандартних фраз, які замість господаря телефону зачитає робот.

Цю функцію можна використовувати для боротьби зі спамом. Якщо надійшов дзвінок від невідомого абонента, смартфон сам буде питати його про мету дзвінка і виводити відповідь на екран. Якщо господар вирішить не відповідати, невідомий номер буде відправлено до папки "спам".

Смартфони працюють на операційній системі Android 9.0 Pie, що підтримує управління за допомогою жестів. Сканер відбитків пальців так само розташовується на задній панелі.

Смартфони будуть доступні в чорному, білому і рожевому кольорах для замовлення з 9 жовтня у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Німеччині та ще восьми країнах. Pixel 3 і Pixel 3 XL будуть коштувати 799 і 899 доларів відповідно.

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Google також представила свій планшет — Pixel Slate. У гаджета є вбудований захист від вірусів з автоматичним оновленням. Планшет оснащений двома динаміками на лицьовій стороні, а також двома камерами на 8 МП на лицьовій і задній панелях. Pixel Slate буде коштувати від 599 доларів. Додатково можна буде придбати клавіатуру за 199 доларів і стилус за 99 доларів.

Ще одна новинка від Google - домашня станція Home Hub. За допомогою цього пристрою, який управляється голосом, можна буде дізнатися час, прогноз погоди, нагадати собі про призначені на день заходи. Також Home Hub зможе керувати пристроями "розумного будинку", вмикати/вимикати світло, контролювати температуру в приміщенні, відкривати вхідні двері. У США станція буде коштувати від 149 доларів.