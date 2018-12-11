McLaren Edition: OnePlus презентувала спеціальну версію свого флагмана

OnePlus 6T McLaren Edition виконаний в чорному кольорі з помаранчевої окантовкою ззаду і малюнком в області основної камери, який нагадує карбон.

11 грудня було представлено флагманський смартфон 6T McLaren, який першим серед пристроїв бренду OnePlus отримав 10 ГБ оперативної пам'яті.

Хоча більшість характеристик пристрою аналогічні OnePlus 6T, обсяг оперативної пам'яті і базового сховища значно зріс, пише "Новое время" з посиланням на The Next Web.

OnePlus 6T McLaren Edition виконаний в чорному кольорі з помаранчевої окантовкою ззаду і малюнком в області основної камери, який нагадує карбон. Також на зворотному боці крім логотипу OnePlus є напис McLaren. На цій зовнішні відмінності новинки від звичайного OnePlus 6T закінчуються.

Однак, внутрішні відмінності набагато масштабніше. McLaren OnePlus 6T оснащений 10 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Компанія підкреслює, що це перший смартфон з 10 ГБ RAM, який буде випущений глобально. Іншим суттєвим нововведенням стала наявність в комплекті зарядного пристрою Warp Charge 30 потужністю 30 Вт. Виробник декларує, що 20 хвилин зарядки достатньо, щоб забезпечити працездатність мобільника на цілий день.

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Гаджет оснащений дисплеєм 6,41 дюйма з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 19: 9, який прикритий склом Gorilla Glass 6. Новинка працює на базі процесора Snapdragon 845 в парі з графічним прискорювачем Adreno 630. В новому OnePlus 6T McLaren немає ані карти пам'яті, ані аудіороз'єму 3,5 мм.

Смартфон отримав два модуля основної камери з роздільною здатністю 16 і 20 Мп і об'єктивами з діафрагмою f/1.7 в кожному. Фронтальна камера - на 20 Мп. У гаджеті встановлена ОС Android 9.0 Pie з оболонкою Oxygen OS. Апарат отримав дисплейний біометричний датчик зі швидкістю розблокування 0,34 секунди.

Пристрій буде доступний в Західній Європі і Північній Америці вже 13 грудня, а незабаром після цього з'явиться в Індії, Китаї та країнах Північної Європи. У подарунок покупці отримають книгу Salute to Speed.