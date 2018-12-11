McLaren Edition: OnePlus презентувала спеціальну версію свого флагмана

17:34, 11 грудня 2018
Наука та IT
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На зворотному боці крім логотипу OnePlus є напис McLaren / фото Oneplus

Хоча більшість характеристик пристрою аналогічні OnePlus 6T, обсяг оперативної пам'яті і базового сховища значно зріс, пише "Новое время" з посиланням на The Next Web.

OnePlus 6T McLaren Edition виконаний в чорному кольорі з помаранчевої окантовкою ззаду і малюнком в області основної камери, який нагадує карбон. Також на зворотному боці крім логотипу OnePlus є напис McLaren. На цій зовнішні відмінності новинки від звичайного OnePlus 6T закінчуються.

Однак, внутрішні відмінності набагато масштабніше. McLaren OnePlus 6T оснащений 10 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті. Компанія підкреслює, що це перший смартфон з 10 ГБ RAM, який буде випущений глобально. Іншим суттєвим нововведенням стала наявність в комплекті зарядного пристрою Warp Charge 30 потужністю 30 Вт. Виробник декларує, що 20 хвилин зарядки достатньо, щоб забезпечити працездатність мобільника на цілий день.

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Гаджет оснащений дисплеєм 6,41 дюйма з роздільною здатністю Full HD + і співвідношенням сторін 19: 9, який прикритий склом Gorilla Glass 6. Новинка працює на базі процесора Snapdragon 845 в парі з графічним прискорювачем Adreno 630. В новому OnePlus 6T McLaren немає ані карти пам'яті, ані аудіороз'єму 3,5 мм.

Смартфон отримав два модуля основної камери з роздільною здатністю 16 і 20 Мп і об'єктивами з діафрагмою f/1.7 в кожному. Фронтальна камера - на 20 Мп. У гаджеті встановлена ОС Android 9.0 Pie з оболонкою Oxygen OS. Апарат отримав дисплейний біометричний датчик зі швидкістю розблокування 0,34 секунди.

Пристрій буде доступний в Західній Європі і Північній Америці вже 13 грудня, а незабаром після цього з'явиться в Індії, Китаї та країнах Північної Європи. У подарунок покупці отримають книгу Salute to Speed.

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Теги: #смартфон