Американські вчені встановили вік квітки

Понад 125 млн років тому квітка, відома як Montsechia Vidalii, росла на дні озер на території сучасної Іспанії, передає Бі-бі-сі. Як розповідають науковці, у підводної квітки не було пелюсток, а з виду вона швидше нагадувала водорості. Тим не менш, рослина приносила плоди з одним насінням всередині, що дозволяє вважати її квітучою.

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Наголошується, що вперше скам'янілі стебла Montsechia Vidalii були знайдені близько ста років тому, але те, що квітка - одна з найдавніших на землі, вчені зрозуміли лише нещодавно.

"Строго кажучи, "перша квітка" це такий же міф, як "перший чоловік", - прокоментував відкриття професор Девід Дилчер з Індіанського університету. Однак, зазначає він, Montsechia абсолютно точно не молодша ніж знайдена в Китаї рослина Archaefructus sinensis, яку раніше беззастережно вважали найдавніою квіткою.