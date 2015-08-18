Американські вчені встановили вік квітки
Американські ботаніки ідентифікували рослину, яка може виявитися одним із найдавніших на планеті видів квітки.
Понад 125 млн років тому квітка, відома як Montsechia Vidalii, росла на дні озер на території сучасної Іспанії, передає Бі-бі-сі. Як розповідають науковці, у підводної квітки не було пелюсток, а з виду вона швидше нагадувала водорості. Тим не менш, рослина приносила плоди з одним насінням всередині, що дозволяє вважати її квітучою.
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Наголошується, що вперше скам'янілі стебла Montsechia Vidalii були знайдені близько ста років тому, але те, що квітка - одна з найдавніших на землі, вчені зрозуміли лише нещодавно.
"Строго кажучи, "перша квітка" це такий же міф, як "перший чоловік", - прокоментував відкриття професор Девід Дилчер з Індіанського університету. Однак, зазначає він, Montsechia абсолютно точно не молодша ніж знайдена в Китаї рослина Archaefructus sinensis, яку раніше беззастережно вважали найдавніою квіткою.