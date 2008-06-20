У контактах 99% користувачів "аськи" з'явився вірус

Практично всі користувачі сервісу ICQ і QIP в небезпеці.

З вчорашнього вечора майже у всіх «аськах» з`явився «троян» під номером 12111 (його ім`я ICQSystem). Ця шкідлива програма додає до пароля користувача декілька символів або краде його.

Як повідомляє пошуковий сервіс Google, користувач з ніком ICQ System з`явився протягом останньої години практично у всіх користувачів ICQ, причому дії у нього можуть бути різні.

Фахівці відзначають, що з`явився він у 99 % користувачів, і знаходиться в оффлайн-контактах. У зв`язку з цим вони рекомендують видалити себе з його списку «користувача» ICQSystem, потім видалити його і змінити пароль свого ICQ або QIP, повідомляє Новый Регион.

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