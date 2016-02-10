Хакери пропонували співробітникам Apple хабарі за логіни і паролі

Таким чином зловмисники намагалися отримати доступ до внутрішньої інформації компанії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Business Insider, який володіє інформацією від анонімних джерел в офісі IT-гіганта в Ірландії.

"Ви здивуєтесь, як багато людей намагалися дати хабара нам, рядовим співробітникам Apple", - розповів один із співрозмовників. За його словами, хакери часто зв'язувалися з працівниками через електронну пошту.

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Інше джерело зазначило, що мішенню зловмисників, як правило, були менеджери нижчої ланки, які нещодавно зайняли свою посаду.

Business Insider пише, що отримання хакерами доступу до систем Apple може призвести до витоку конфіденційної інформації, наприклад, зловмисники могли викрасти логіни та паролі користувачів чи заволодіти інтелектуальною власністю та комерційними таємницями компанії.

Як відзначають співрозмовники порталу, Apple дуже трепетно ставиться до корпоративної безпеки, тому без відповідного доступу складно проникнути в системи компанії.