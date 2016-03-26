NASA змонтувало з радарних знімків відео комети, яка пролетіла повз Землю

Зображення були прийняті в період з 21 по 23 березня 2016 року, коли небесне тіло знаходилося на відстані від 4,1 мільйона до 3,6 мільйона кілометрів до Землі.

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Лента.ру.

З отриманих радіолокаційних даних видно, що діаметр P/2016 BA14 дорівнює одному кілометру. Небесне тіло має неправильну форму і обертається навколо своєї осі з періодом 35-40 годин. Вченим вдалося розглянути особливості комети з роздільною здатністю до восьми метрів на піксель.

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Також P/2016 BA14 спостерігали за допомогою інфрачервоного телескопа IRTF (Infrared Telescope Facility), розташованого на Гаваях. Комета відбиває менше трьох відсотків падаючого на неї сонячного світла, а колір її поверхні нагадує асфальт.

Комета стала третім таким небесним тілом, що наблизилося до Землі на настільки малу відстань (3,6 мільйона кілометрів). Свої спостереження вчені проводили за допомогою обсерваторії Голдстоуна, що представляє собою антенну систему, розташовану в пустелі Мохаве (Каліфорнія, США).

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До Землі P/2016 BA14 наблизилася зі своїм ймовірним осколком — кометою 252P/LINEAR, яка пролетіла повз планету на відстані 5,2 мільйона кілометрів на добу раніше. P/2016 BA14 виявили нещодавно (22 січня 2016 року за допомогою системи телескопів PanSTARRS на Гаваях).