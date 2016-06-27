Intel розглядає можливість продажу підрозділу кібербезпеки - ЗМІ

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані джерела, передає РБК.

McAfee була куплена корпорацією близько шести років тому за $7,7 млрд, нагадує газета. Після цього компанія була перейменована в Intel Security, однак деяка продукція досі випускається під брендом McAfee.

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Угода, якщо вона відбудеться, стане однією з найбільших в галузі, вважають співрозмовники видання. Intel, за їх даними, вже почала переговори з банками, проте в компанії відмовилися коментувати FT цю інформацію.

Газета пише, що Intel почала реструктуризацію бізнесу після того, як була помічена тенденція зниження продажів персональних комп'ютерів. У зв'язку з цим компанія в квітні оголосила про скорочення 12 тис. робочих місць. Компанія сказала, що скорочення буде проходити поступово і закінчиться до середини 2017 року. За підрахунками корпорації, реструктуризація потребує близько $1,2 млрд у другому кварталі 2016 року.