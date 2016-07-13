Астронавт NASA зняв на відео Анди з космосу

17:02, 13 липня 2016
Наука та IT
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Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував відео, на якому можна побачити Анди, зняті з борту МКС.

twitter.com/Astro_Jeff

Відео астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Відео Вільямс підписав так: "Панорама приголомшливих Анд". Анди – найдовша і одна з найвищих гірських систем Землі, яка охоплює з півночі і заходу всю Південну Америку".

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Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.

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