Комісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на МКС (фоторепортаж)

Комісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), який полетить на орбіту на 7 липня з космодрому Байконур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter