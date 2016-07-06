Комісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на МКС (фоторепортаж)
10:46, 06 липня 2016Наука та IT
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Комісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на Міжнародну космічну станцію (МКС), який полетить на орбіту на 7 липня з космодрому Байконур.
Reuters
В якості основних членів екіпажу затвердили росіянина Анатолія Іванишина, американку Кетлін Рубинс і японця Такуї Оніші, йдеться в повідомленні "Роскосмосу".
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Запуск транспортного пілотованого корабля (ТПК) нової серії "Союз МС" намічений на 7 липня 2016 року.
Нагадаємо, астронавт Джефф Вільямс з борту Міжнародної космічної станції сфотографував з космосу вражаюче північне сяйво.
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