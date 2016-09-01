ESA показало знімок супутника після зіткнення з піщинкою в космосі
Європейське космічне агентство (ESA) заявило про те, що його супутник Sentinel-1A зіткнувся з космічною піщинкою міліметрового розміру, внаслідок чого на його сонячних батареях залишилася досить помітна вм'ятина.
Як повідомляє агентство, зіткнення відбулося 23 серпня. Камери, встановлені на борту супутника, дозволили співробітникам агентства визначити місце зіткнення, передає ZN.UA. В цей же час були зафіксовані незначні зміни в орієнтації і орбіті супутника. Разом з тим, співробітники агентства заявляють, що на працездатність супутника зіткнення не вплинуло.
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Супутник знаходиться на сонячно-синхронній орбіті заввишки 693 км над поверхнею Землі, роблячи 175 оборотів за 12 днів. Його швидкість становить 7,5 км в секунду, тому зіткнення навіть з нерухомим об'єктом може привести до серйозних пошкоджень апарату.
У травні Європейське космічне агентство заявило, що сантиметрова вибоїна на склі ілюмінатора одного з модулів Міжнародної космічної станції стала наслідком зіткнення з космическиим сміттям розміром з піщинку.