ESA показало знімок супутника після зіткнення з піщинкою в космосі

Як повідомляє агентство, зіткнення відбулося 23 серпня. Камери, встановлені на борту супутника, дозволили співробітникам агентства визначити місце зіткнення, передає ZN.UA. В цей же час були зафіксовані незначні зміни в орієнтації і орбіті супутника. Разом з тим, співробітники агентства заявляють, що на працездатність супутника зіткнення не вплинуло.

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Супутник знаходиться на сонячно-синхронній орбіті заввишки 693 км над поверхнею Землі, роблячи 175 оборотів за 12 днів. Його швидкість становить 7,5 км в секунду, тому зіткнення навіть з нерухомим об'єктом може привести до серйозних пошкоджень апарату.

У травні Європейське космічне агентство заявило, що сантиметрова вибоїна на склі ілюмінатора одного з модулів Міжнародної космічної станції стала наслідком зіткнення з космическиим сміттям розміром з піщинку.