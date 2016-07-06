Астронавт NASA опублікував рідкісний знімок Гренландії з космосу

18:56, 06 липня 2016
Наука та IT
2020 0

Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував знімок Гренландії, який був зроблений ним з борту МКС. 

twitter.com/Astro_Jeff Більше читайте тут: http://dt.ua/TECHNOLOGIES/astronavt-nasa-opublikuvav-znimok-grenlandiyi-z-kosmosu-212999_.html

Знімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "ми рідко бачимо Гренландію, тому що вона знаходиться значно північніше нашої орбіти і зазвичай оповита хмарами. Але в цей раз ось вона!".

Читайте такожКомісія затвердила склад екіпажу чергової експедиції на МКС (фоторепортаж)

Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.

Раніше Джефф Вільямс опублікував фотографію полярного сяйва з космосу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter