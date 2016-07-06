Астронавт NASA опублікував рідкісний знімок Гренландії з космосу
18:56, 06 липня 2016Наука та IT
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Командир 48 екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) Джефф Вільямс опублікував знімок Гренландії, який був зроблений ним з борту МКС.
Ми рідко бачимо Гренландію, тому що вона знаходиться північніше нашої орбіти і оповита хмарами / twitter.com/Astro_Jeff
Знімок астронавт опублікував на своїй сторінці у "Твіттері". Знімок Вільямс підписав так: "ми рідко бачимо Гренландію, тому що вона знаходиться значно північніше нашої орбіти і зазвичай оповита хмарами. Але в цей раз ось вона!".
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Міжнародна космічна станція знаходиться на орбіті Землі на відстані 352 км над її поверхнею і подорожує зі швидкістю 29 тис. км/год.
Раніше Джефф Вільямс опублікував фотографію полярного сяйва з космосу.
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