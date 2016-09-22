Вчені розшифрували другий найдавніший сувій Старого Заповіту (фото)

Вчені з Ізраїлю та США розшифрували останню частину виявленого в 1970 році сувою зі згорілої ізраїльської синагоги Ейн-Геді.

Фахівці використали 3D-моделювання та рентгенівські промені, щоб розшифрувати пасаж у давньоєврейському манускрипті, який був надто крихким, щоб його розгортати. Про це пише Російська служба ВВС.

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Манускрипт, у якому записані глави з старозавітної книги Левіт, датується III-IV століттям нашої ери. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances. Основна частина документа була розшифрована до липня 2015 року.

За іронією долі, в розшифрованому фрагменті йдеться про те, як правильно розводити жертовний вогонь, щоб не розгнівати старозавітне божество.

Тепер, зазначає видання, сканування з 3D-моделюванням вчені спробують застосувати до інших рукописних пам'яток давнини, які раніше не можна було прочитати з-за їх фізичної крихкості.

Це найдавніша копія біблійного тексту, після Кумранських рукописів, датованих періодом від 250 року до н. е. до 68 року н. е. Раніше вчені датували сувій VI століттям нашої ери.