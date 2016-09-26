Google на початку жовтня презентує новий продукт

Компанія запустила відео, на якому знайома всім стрічка пошуку Google трансформується у обрис смартфону, пише ТСН.

Крім того у кількох країнах з'явились великі борди з обрисом смартфону і натяком, що з 5 жовтня життя зміниться. У Мережі фото цих реклам викладають з хештегом #MadeByGoogle. Фахівці кажуть, що Google вирішив затьмарити нещодавню презентацію iPhone 7.

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Напряму технологічний гігант не повідомляє, що саме презентуватиме, але всіляко на це натякає. Наприклад, днями у офіційному мікроблозі смартфона від Google – Nexus – з'явився допис з задоволеним смайликом та посиланням на відео "Жовтень близько".

Раніше повідомлялося, що Nexus можуть перейменувати у Pixel.