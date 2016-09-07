Apple представила довгоочікуваний iPhone 7

"Це кращий iPhone, який ми створювали", - заявив старший віце-президент по маркетингу корпорації Apple Філ Шиллер.

"Ми не говоримо, що iPhone замінить вам «дзеркалки», але впевнені, що це найкраща камера, яка коли-небудь була в смартфонах", - сказав Шиллер про камеру.

iPhone 7 Plus має дві 12-мегапіксельних основних камери. Два модуля дозволили додати в iPhone оптичний зум.

Фронтальна селфі-камера - тепер 7 мегапікселів.

Шиллер відзначив, що поліпшена корекція кольору, якою славляться смартфони Apple.

Камера виконує 100 млрд операцій за 25 мілісекунд при спуску затвора, розповів Шиллер.

iPhone 7 мають тільки один модуль камери.

Нові смартфони водонепроникні і захищені від пилу.

Новий колір - чорний. Одна з чорних версій смартфона оброблена склом.

Ціна нового iPhone 7 починається від $ 649.

Шиллер представив також нові бездротові навушники Apple AirPods вартістю $ 159 - при випуску нового смартфона компанія відмовилася від традиційного 3,5-міллімметрового роз'єму.

Однак користувачі зможуть підключити до iPhone будь-які навушники за допомогою перехідника.

Трансляція презентації Apple