IPhone X: ЗМІ дізналися про новий смартфон Apple з "обгорнутим" навколо корпусу екраном (фото)

Про плани Apple розповів аналітик компанії Cowen and Company Тімоті Аркарі, який посилався на джерела серед постачальників Apple. Модель iPhone X отримає 5,8-дюймовий OLED-дісплей, який буде йти від краю до краю, пише Сноб.

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«Обгорнутий» (wraparound) екран, як очікується, буде «фіксованим і гнучким».

Гарнітура, камера для селфі і відеозв'язку FaceTime і сканер відбитків пальців Touch ID, за припущеннями експертів, будуть вбудовані в OLED-екран нового смартфона.

Аркарі допустив, що Apple також додасть в модель сканер райдужної оболонки ока і лазерний сенсор для підтримки управління жестами. Також смартфон буде підтримувати бездротову зарядку.