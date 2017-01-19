IPhone X: ЗМІ дізналися про новий смартфон Apple з "обгорнутим" навколо корпусу екраном (фото)

14:33, 19 січня 2017
Наука та IT
3185 0

Компанія Apple в 2017 році випустить три нові версії смартфона iPhone: 4,7 - 5,5-дюймові моделі, які змінять iPhone 7 і iPhone 7 Plus, а також модель iPhone X, "обгорнутий" екраном, повідомляє Appleinsider.

Фотоілюстрація / REUTERS

Про плани Apple розповів аналітик компанії Cowen and Company Тімоті Аркарі, який посилався на джерела серед постачальників Apple. Модель iPhone X отримає 5,8-дюймовий OLED-дісплей, який буде йти від краю до краю, пише Сноб.

Читайте такожОприлюднено список найбільш потужних смартфонів 2016 року

«Обгорнутий» (wraparound) екран, як очікується, буде «фіксованим і гнучким».

Гарнітура, камера для селфі і відеозв'язку FaceTime і сканер відбитків пальців Touch ID, за припущеннями експертів, будуть вбудовані в OLED-екран нового смартфона.

Аркарі допустив, що Apple також додасть в модель сканер райдужної оболонки ока і лазерний сенсор для підтримки управління жестами. Також смартфон буде підтримувати бездротову зарядку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Аpple#iPhone