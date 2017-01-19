IPhone X: ЗМІ дізналися про новий смартфон Apple з "обгорнутим" навколо корпусу екраном (фото)
Компанія Apple в 2017 році випустить три нові версії смартфона iPhone: 4,7 - 5,5-дюймові моделі, які змінять iPhone 7 і iPhone 7 Plus, а також модель iPhone X, "обгорнутий" екраном, повідомляє Appleinsider.
Про плани Apple розповів аналітик компанії Cowen and Company Тімоті Аркарі, який посилався на джерела серед постачальників Apple. Модель iPhone X отримає 5,8-дюймовий OLED-дісплей, який буде йти від краю до краю, пише Сноб.
Читайте такожОприлюднено список найбільш потужних смартфонів 2016 року
«Обгорнутий» (wraparound) екран, як очікується, буде «фіксованим і гнучким».
Гарнітура, камера для селфі і відеозв'язку FaceTime і сканер відбитків пальців Touch ID, за припущеннями експертів, будуть вбудовані в OLED-екран нового смартфона.
У цьому році очікується нова версія #iphone з "загорнутим" екраном діагоналлю 5,8"#geek#applepic.twitter.com/mmMsGTQuaw— Geek Geard TV (@GeekBeardTV) 18 січня 2017 р.
Аркарі допустив, що Apple також додасть в модель сканер райдужної оболонки ока і лазерний сенсор для підтримки управління жестами. Також смартфон буде підтримувати бездротову зарядку.