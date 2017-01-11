Apple розробила технологію для "безрамкових" iPhone

У вівторок Apple запатентувала технологію, що дозволяє приховати динаміки, камеру, а також датчик наближення за екраном iPhone, який може бути представлений вже наприкінці цього року. Про це повідомляє Аppleinsider.

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Виданий американським бюро патентів і товарних знаків документ детально описує технологію встановлення різних сенсорів у перфораціях на екрані пристрою. При цьому вони настільки малі, що непомітні для людських очей.

Цей механізм дозволить інженерам спроектувати смартфон або планшет з екраном від краю до краю.

Передбачається, що деякі сенсори, наприклад датчики освітлення та наближення, будуть розміщені в отворах між пікселями. А ті елементи, які ніяк не сховати під дисплеєм, наприклад кнопку Home або фронтальну камеру, розмістять у вирізах у самому екрані. Зараз це можливо тільки з дисплеями, виконаними за технологією OLED.

Раніше у ЗМІ з'явилися кілька прогнозів і припущень з приводу нового iPhone, поява якого очікується в 2017 році. Прогнозують, що він отримає чимало унікальних особливостей. Серед згадувалася і OLED-панель, і віртуальна кнопка Touch ID, і скляний корпус, також стало відомо про можливу підтримку Dual SIM.