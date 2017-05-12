Астрономи відкрили першу планету з "зоряної" атмосферою

Телескопи «Хаббл» і «Спітцер» відкрили першу відносно невелику планету розміром з Нептун, чия атмосфера і надра фактично цілком складаються із чистого гелію і водню — типових зоряних «будматеріалів». Про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Science, передає РИА Новости.

«Цей «гарячий нептун» набагато менший за своїми розмірами, ніж інші планети, чию атмосферу нам вдалося детально вивчити, і тому це відкриття відчувається нами як великий прорив у розумінні того, як виникають планетні системи і як цей процес міг йти інакше в Сонячній системі», — заявив Девід Сінг (David Sing) з університету Ексетера (Великобританія).

За останні десять років астрономи відкрили тисячі планет за межами Сонячної системи, частина з яких за своїми розмірами виявилися схожими на Землю, а інші – на зменшені або збільшені копії Юпітера. Зараз планетологи активно вивчають їх атмосфери для оцінки можливості існування життя і розкриття історії формування.

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Великі успіхи в цьому напрямку були досягнуті при вивченні «гарячих юпітерів» – найбільш великих і зручних для аналізу планет за межами Сонячної системи. Їх розжарена атмосфера виявилася схожою за складом на газові оболонки Юпітера і Сатурна, що в основному складаються з водню, гелію і вуглеводнів, а в їх небі астрономи відкрили екзотичні скляні і свинцеві хмари і дощі з дорогоцінних каменів.

Хімічний склад менш великих планет залишається загадкою для науковців через їх розміри, які заважають вивченню їх спектру, що зберігає в собі інформацію за складом повітря. Тільки одна відносно невелика «суперземля» — планета-алмаз 55 Cnc b в сузір'ї Рака — була вивчена в минулому році, і її атмосфера виявилася непридатною для підтримки життя, так як вона складається з водню, гелію і отруйної синильної кислоти.

Сінг і його колеги зробили перший крок до вивчення складу атмосфер потенційних «суперземель», заміривши і вивчивши спектр планети HAT-P-26b, нещодавно відкритій у солнцеподобній зірці в сузір'ї Діви.

Ця планета, що віддалена від Землі на 430 світлових років, являє собою відносно невеликий «гарячий нептун» – газовий гігант, схожий за розмірами на Уран або Нептун. Подібні об'єкти відкривають майже так само часто, як і «гарячі юпітери», проте їх склад атмосфери досі залишалося загадкою.

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Спостерігаючи за проходами HAT-P-26b по диску світила за допомогою оптичних інструментів «Хаббла» і «Спітцера», науковці змогли точно заміряти спектр цієї планети і прийти до дивовижного висновку – виявилося, що її атмосфера майже не відрізняється за своїм складом від матерії Сонця та інших зірок.

Іншими словами, повітря HAT-P-26b майже на 100% складається із чистого водню і гелію з невеликими домішками води, метану і вуглекислоти. Подібне відкриття виявилося великою несподіванкою для науковців, так як атмосфера «нашого» Нептуна і Урана набагато багатша іншими речовинами, ніж повітряні маси їх далекого «кузена». Для порівняння, їх надра містять в 100 разів більше важких елементів, ніж Сонце, тоді як їх концентрація в атмосфері HAT-P-26b перевищує сонячну всього в 4,5 рази.

Такі висновки ставлять під сумнів загальноприйняті теорії про формування Сонячної системи, що зв'язують хімічний склад планет-гігантів з тією точкою, де вони формувалися.

Юпітер і Сатурн, чиї надра схожі за складом на HAT-P-26b, народилися в «середній» частині протопланетного диска, де було багато гелію і водню і мало інших форм матерії. У свою чергу, Уран і Сатурн формувалися в більш далекій його частині, де поступово накопичувалися уламки комет і астероїдів, викинутих з внутрішніх регіонів диска: завдяки цьому їх надра, як вважали науковці, були збагачені «важкими» елементами.

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Майже «сонячний» склад надр HAT-P-26b змусив планетологів засумніватися в цій теорії. Вивчення хімічного складу інших «гарячих нептунів», на думку науковців, допоможе знайти остаточну відповідь на це питання.