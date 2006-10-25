Дзвінки зі стаціонарного на мобільний подешевшали

З 1 листопада на 20% дешевшають дзвінки зі стаціонарного на мобільний телефон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укртелеком».

Тепер хвилина розмови коштуватимете 80 копійок без ПДВ (з урахуванням ПДВ – 96 копійок). На сьогоднішній день її вартість становить 1,2 гривні.

За інформацією прес-служби, таке рішення ухвалено відповідно до рішення Національної комісії з питань регулювання зв`язку України "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", яким передбачене введення в дію нових граничних тарифів в два етапи: перший етап з 15 липня по 31 жовтня 2006 року включно, другий – з 1 листопада 2006 року.

Також частково змінюються тарифи на користування послугами місцевого телефонного зв`язку. Для абонентів місцевої телефонної мережі міст і райцентрів розмір абонплати за користування телефоном збільшується на 15%.

До абонплати для населення вже включено 200 хвилин місцевих телефонних розмов в місяць, тариф за хвилину місцевої розмови не змінюється.

В той же час для абонентів місцевої телефонної мережі сів і селищ міського типу, за винятком райцентрів, тарифи на послуги користування телефоном залишаються без змін - абонплата складе 10,92 гривни в місяць.

Для пільгових категорій споживачів всі існуючі пільги збережено.

Довідка УНІАН. Рішення НКРС "Про твердження граничні тарифів на надання в користування каналів електрозв`язку операторів телекомунікацій, які посідають монопольне (домінуюче) положення на ринку цих послуг" прийнято 21 лютого 2006 р. за №202. Документ зареєстрований в Мінюсті 2 березня №218/12092 і набув чинності з 1 квітня.