Популярний музичний сервіс видалив з каталогу групи з "ідеологією переваги білої раси"

Стримінговий музичний сервіс Spotify видалив зі свого каталогу виконавців, які дотримуються ідеології переваги білої раси. Це сталося після подій в американському місті Шарлоттсвілль.

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Список з 37 таких груп, які розмістили свої пісні на сервісі, з'явився на порталі Digital Music News. Менш ніж через дві доби Spotify оголосив, що деякі з цих груп були видалені з доступного для США каталогу музики, пише Русская служба BBC.

Компанія також має намір розглянути можливість видалення і інших подібних груп.

Аудиторія Spotify налічує понад 140 млн користувачів по всьому світу.

Spotify - не єдиний сервіс, який обмежив сервіс для прихильників переваги білої раси. Онлайн-майданчик для оренди приватного житла Airbnb назавжди заборонила використання свого ресурсу апологетів ідеї про перевагу білих.

Аналогічним чином зробив сервіс онлайн-платежів PayPal, заборонивши переказ коштів групам, що пропагують ненависть і насильство.

Також не залишилися осторонь Twitter, LinkedIn і компанія по захисту даних в інтернеті Cloudflare. Всі вони або обмежили надання послуг людям і групам, які сповідують подібну ідеологію, або видалили матеріали, що закликають до ненависті і насильства.

Незабаром після подій у Вірджинії компанія GoDaddy відмовила в хостингу сайту американських неонацистів Daily Stormer, після чого той переїхав на доменну зону .ru, зареєструвавшись через компанію Ru-Center.

Однак Роскомнагляд розпорядився припинити делегування домена у зв'язку з тим, що ресурс пропагує неонацистську ідеологію. На момент написання статті сайт був недоступний. Також виявився заблокований канал Daily Stormer на YouTube.

Тим часом краудфандинговий сайт GoFundMe закрив сторінку кампанії по збору коштів для 20-річного Джеймса Алекса Філдса, який на автомобілі в'їхав у натовп людей, які протестували проти проведення маршу ультраправих.