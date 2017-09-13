Землю накриє потужна магнітна буря

Найсильніша за останні 20 років магнітна буря накриває Землю. Силові потоки будуть вирувати два дні.

На нашій планеті магнітна буря вирувала через потужні спалахи на Сонці. Така сонячна активність вкрай небезпечна для космічних апаратів на орбіті й несе загрозу для здоров'я людей на Землі, передає Рамблер.

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Через магнітну бурю, попереджають лікарі, може бути головний біль, підвищення артеріального тиску, розлади настрою, психічні відхилення у вигляді загострення.

Медики радять при сильній метеозалежності не сідати за кермо, не спускатися в метро й звертатися по допомогу до лікарів. Втім, більшість людей впливу магнітних бур за роботою не помічають. А по-справжньому від них страждають не більше 10 відсотків жителів Землі.

Раніше вчені заявляли, що найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня.