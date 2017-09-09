Спалахи на Сонці: вчені заявили про завершення магнітних бур (фото)

Найсильніший за останні 12 років сплеск сонячної активності минув 6-8 вересня: на поверхні небесного світила сталося кілька спалахів надзвичайної яскравості, у бік Землі було спущено корональну речовину.

На нашій планеті це явище викликало сильну геомагнітну бурю, проте поки ніяких негативних наслідків сонячні спалахи не спричинили, передає РІА Новости.

Ударна хвиля від першого спалаху досягла Землі набагато раніше від очікуваного терміну — вже опівночі (8 вересня) почалася сильна (рівня 4 за 5-бальною шкалою) геомагнітна буря.

Читайте такожНа Сонці стався новий потужний спалах - Землю накрили магнітні бурі

За прогнозами Національного управління з дослідженню океанів ив атмосфери США (NOAA) магнітна буря мала закінчитися о 18.00 за київським часом, однак, за даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця Фізичного інституту Академії наук (ФІАН), завершилася лише в ніч з 8 на 9 вересня.

Перший спалах стався у середу й став найпотужнішим за останні 12 років. Йому було присвоєно бал X9.3. Останній вибух такої сили фіксувався 12 років тому — 7 вересня 2005 року. Сонячна пляма, на території якої стався спалах, залишилася активною до 8 вересня, вона випустила ще три середні (рівня М) й один сильний (рівня Х) спалах. Останній спалах, що за силою максимально наблизився до рівня Х, стався близько 11.00 за Києвом. Після нього на світилі відбулися ще чотири спалахи середнього рівня.