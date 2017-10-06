У небі над Китаєм вибухнув астероїд (відео)

У небі над Китаєм в провінції Юньнань сталося падіння астероїда, що спровокувало потужний вибух. Про це повідомляє People's Daily.

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Зазначається, що його потужність була еквівалентна 540 тоннам тротилу. Астероїд розлетівся на шматки на висоті не менше 40 кілометрів, тому уламки різної величини могли впасти на землю.

Як повідомляв УНІАН, астероїд розміром з автобус пролетів у понеділок, 2 жовтня, на порівняно близькій відстані від Землі. При цьому він не створив загрози зіткнення з нею.