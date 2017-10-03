Поруч із Землею пролетів астероїд завбільшки з автобус

Астероїд завбільшки з автобус пролетів у понеділок, 2 жовтня, на порівняно близькій відстані від Землі. При цьому він не створив загрози зіткнення з нею, передає space.com.

Вчені назвали астероїд 2017 SX17, він має у поперечнику від 6,3 м до 14 м. Він був виявлений лише 24 вересня. За розрахунками, цей об'єкт здійснює один оберт навколо Сонця за 467 днів.

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Дослідники NASA зазначають, що астероїд з 24 вересня вивчали кілька телескопів. Наголошується, що загрози для Землі астероїд не ніс.

Як повідомляв УНІАН, увечері 11 липня 2017 року до Землі наблизився "астероїд смерті", відомий в каталогах як 2017 МС4.