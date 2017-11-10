Експерти назвали найпопулярніші смартфони у світі

Аналітики Canalys опублікувала п'ятірку найпопулярніших у світі смартфонів в третьому кварталі 2017 року.

Найпопулярнішою моделлю смартфона в цей період став iPhone 7, повідомляє Новое время з посиланням на сайт Canalys.

Apple за третій квартал 2017 року реалізувала 13 млн штук "сімок". На другому місці з відривом майже вдвічі, знаходиться iPhone 6s з поставками в розмірі 7,9 млн. За ним йдуть бюджетні Samsung Galaxy J2 Prime і Oppo A57, а також Oppo R11 з поставками 7,8 млн і 7,2 млн, відповідно. Також наголошується, що нова модель Apple iPhone 8, яка вийшла у середині вересня, не зуміла пройти в топ-5.

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"Відвантаження старих пристроїв, таких як iPhone 6с і SE, зросли в кварталі. Продажі iPhone 7 також сильно зросли після зниження цін у вересні. Apple зріс в третьому кварталі, але йому допомогли саме ці старі, більш дешеві моделі. Це нова стратегія для Apple", - відзначає аналітик Бен Стантон.

В цілому поставки смартфонів Apple збільшилися на 2,6% у річному обчисленні, а ринкова частка компанії склала 12,4%, з урахуванням чого компанія залишилася другим за величиною постачальником комунікаторів після Samsung.

Південнокорейська компанія, в свою чергу, збільшила відвантаження на 8,2%, до 82,8 млн одиниць, чому сприяв попит на апарати сімейства J і реліз нових флагманських моделей Galaxy Note 8.