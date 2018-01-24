Біля холодного карлика виявили три суперземлі

У рамках місії "К2" телескопа "Кеплер" астрономи виявили три суперземлі за 267 світлових років від нашої планети. Вони обертаються навколо холодного карлика під назвою LP415-17.

Вивчивши дані місії "К2", команда дослідників виявила транзитні сигнали трьох екзопланет, передає N+1, посилаючись на препринт arXiv.org.

Вони були зареєстровані під час спостереження за зіркою LP415-17. Це холодний карлик спектрального типу з радіусом близько 0,58 сонячних і масою в 35 разів меншою, ніж у нашого світила. Ефективна температура його поверхні становить лише близько 4258 кельвінів — для порівняння, у Сонця вона дорівнює 5778 кельвінам.

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Найменша екзопланета, LP415-17 b, має радіус лише 1,8 земних і масу 4,7 земної. Вона обертається навколо головної зірки з періодом 6,34 дня на відстані 0,056 астрономічних одиниць — тобто ближче, ніж Меркурій, приблизно в 6,5 разів. Через це її поверхня досить гаряча: за підрахунками вчених, рівноважна температура LP415-17 b становить 708 кельвінів.

LP415-17 c є найбільшою і найбільш масивною планетою в системі — її маса в 6,5 рази перевищує земну, а радіус становить 2,6 радіуса нашої планети. Небесне тіло рухається орбітою радіусом 0,1 астрономічної одиниці і робить один оберт навколо зірки за 13,85 доби. Рівноважна температура екзопланети дорівнює 583 кельвіна.

Найбільш віддалена планета, LP415-17 d, має радіус 1,9 земних, і майже в п'ять разів масивніша від нашої планети. Велика піввісь орбіти планети приблизно дорівнює 0,19 астрономічної одиниці, а період обертання — 40,7 дня. Рівноважна температура становить 381 кельвін.

На думку вчених, відкриття допоможе краще зрозуміти формування та еволюцію суперземель, а також вивчити їхню атмосферу, внутрішню будову, хімічний склад і те, як вони взаємодіють з материнською зіркою.

Раніше астрофізики пояснили можливу відсутність суперземлі в Сонячній системі і механізм, завдяки якому очистився простір навколо Сонця всередині орбіти Меркурія.