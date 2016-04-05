Астрофізики пояснили можливу відсутність суперземлі в Сонячній системі

Присвячений дослідженню препринт автори опублікували на сайті arXiv.org, передає Лента.ру.

Астрофізики вивчили вплив турбулентності на протопланетний диск навколо зірки. У разі присутності зон низької турбулентності на невеликій відстані від світила можуть утворюватися суперземлі. У разі, якщо небесне тіло утворюється на відстані від світила, його наближенню до зірки можуть заважати щільні шари протопланетного диску.

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Однак у разі відсутності зон низької турбулентності та низької температури протопланетного диску суперземлі можуть утворюватися в безпосередній близькості від зірки, розчищаючи простір перед собою. Еволюція таких небесних закінчується падінням на зірку. Таким чином автори пояснили відсутність супутників Сонця всередині орбіти Меркурія.

Вчені розглянули сценарії виникнення суперземлі (екзопланет, які до десяти разів важчі за Землю) в Сонячній системі.

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Навколо більшості зірок суперземлі обертаються на невеликих відстанях, тоді як в Сонячній системі таких небесних тіл немає (Планета Х, що претендує на роль суперземлі, розташована на завеликій відстані від світила).